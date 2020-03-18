PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama - Haber
PKK, Güncel

PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.

18.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:37
PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurdukları iddiasıyla geçen perşembe günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 10'u avukat 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü avukat 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
İstanbul'da 'Koronavirüse iyi geliyor' yalanı 3 kişiyi canından etti Haber
İstanbul'da "Koronavirüse iyi geliyor" yalanı 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Rita Wilson Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:19:47. #1.15#
title