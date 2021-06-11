PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi
PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı