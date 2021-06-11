PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi
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PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi
PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi
PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
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