PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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