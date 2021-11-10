PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi - Haberler
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PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

AA - Haberler | Güncel

PKK/KCK üyesi Nazlı Taşpınar'ın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK üyesi Nazlı Taşpınar'ın fotoğrafları ANKARA - MİT ve Tsk'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKKKCK'lı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Taşpınar etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKKKCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz...

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz...

 Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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