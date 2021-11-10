PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
PKK/KCK üyesi Nazlı Taşpınar'ın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK üyesi Nazlı Taşpınar'ın fotoğrafları ANKARA - MİT ve Tsk'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.