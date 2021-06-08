PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına beş ilde operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK Terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir veİstanbul ilinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı