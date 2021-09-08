PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı
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PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı

PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde cezaevlerindeki terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde cezaevlerindeki terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.

Ekipler, tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılardan 11'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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