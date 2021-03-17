PKK/KCK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu
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PKK/KCK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

17.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:11
PKK/KCK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014- 2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi" denildi.Açıklamada ayrıca, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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