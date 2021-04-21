PKK/KCK'da çözülmeler hız kesmiyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı