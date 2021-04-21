PKK/KCK'da çözülmeler hız kesmiyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK/KCK'da çözülmeler hız kesmiyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK/KCK'da çözülmeler hız kesmiyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'ten terör örgütü YPG/PKK'ya destek Açıklaması
İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'ten terör örgütü YPG/PKK'ya destek Açıklaması
GAZİ POLİS, NAKİLLİ ELİYLE 6 YIL SONRA İLK ATIŞINI YAPTI
GAZİ POLİS, NAKİLLİ ELİYLE 6 YIL SONRA İLK ATIŞINI YAPTI
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PKK/KCK'da çözülmeler hız kesmiyor: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:50:03. #1.16#

title