ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK adına para toplayan 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda, örgüt talimatıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin internet sitelerine yetkisiz erişerek, örgüt için maddi taleplerde bulundukları belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, 07.12.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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