PKK Karşıtı Aşiret ve Kabileler Meclisi Mardin'de

MARDİN (İHA) – Suriye'nin kuzeyinde 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Meclis üyeleri, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği olası operasyonlara tam destek verdiklerini belitti.

Suriye'nin Azez kentinde yaklaşık 150 aşiretin tek çatıda altında bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyeleri, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Aşiretler ve Kabileler Meclis üyesi Muhammed Abbud Sultan, Fırat'ın doğusunda bulunan Kürt ve Arap vatandaşların üstünde olan zulmü kaldırmak için Fırat'ın doğusunda bulunan illeri ziyaret ettiklerini söyledi. Abbud Sultan, "Meclisimizde toplam 150 aşiret ve kabile bulunmaktadır. Bu meclisin kuruluş amacı Fırat'ın doğusunda bulunan Kürt, Arap, Süryani, Türkmen kardeşlerimizden üstünde olan zulmü kaldırmak. PKK-PYD terör örgütlerinden o bölgeyi arındırmak. Bu süreçte Türkiye hükumetinin Suriyeli, Arap, Kürt ve diğer ırklardan kardeşlerimizin üzerinden baskıyı kaldırmak için desteklerini esirgemeyen ve buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına, Türk ordusuna teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Meclis üyelerinden Faysal Sultan ise, kuruluş amaçlarının ilk olarak Fırat'ın doğusunda bulunan kardeşlerinin üzerinden baskıyı kaldırmak olduğunu söyledi. Sultan, şöyle devam etti:

"Bunun dışında bölgede bulunan terör örgütleri PYD-PKK'ya destek veren ABD'li yetkililere şu mesajımı iletmek istiyorum, ellerini o bölgeden çeksinler istiyoruz. O bölgeyi gerçek sahiplerine tekrar teslim etmesini temenni ediyoruz. Bunun dışında hem Suriye'de hem Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli kardeşlerimize de Türkiye hükumetinin yardımlarının esirgemesin istiyoruz ve oradaki kardeşlerimizin olduğu mesajını buradan iletmek istiyorum. Türkiye hükumetine ve halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Heyet Mardin valilik ziyaretinin ardından sınır illerde Suriyeli vatandaşlar ve valiliklerle bir araya gelmek üzere bölgeden ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA