PKK'ın 15 Ağustos Planına Darbe: 12 Gözaltı

Adana'da, terör örgütü PKK'nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos yıl dönümü öncesi operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

14 ADRESE BASKIN YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos yıl dönümü öncesi operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.Zırhlı birlikle söz konusu mahallere önceden girip güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ekipleri koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerinin kapısına kırarak içeri girdi.

TERÖRİSTLER, KORSAN GÖSTERİ VE MOLOTOFLU GÖSTERİ İÇİN HAZIRDI

Operasyon kapsamında 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 15 Ağustos'ta şehrin çeşitli yerlerinde molotoflu eylem ile korsan gösteri yapacakları öğrenildi. Bunun yanı sıra şahısların daha önceden molotflu eylemlere katılmaktan suçları olduğu belirtildi.

ŞİFRELİ TALİMAT İLE SOKAĞA ÇIKACAKLARDI

Eylem hazırlığında olan şahıslar, örgüte yakın internet sitelerinde iletişim kurdukları öğrenildi. Örgüte yakın olan internet sitelerinde, eylem planları ve sokağa çıkma çağrısını haberlerin içerisine gizlenmiş şifreli kelimeler ile yapıldığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.