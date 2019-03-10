PKK ile İltisaklıları Listelerine Koyanlara Karşı Bir Sözümüz Olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşetmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Ankara'daki Karadenizliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin tarihin hiçbir döneminde korkak bir millet olmadığını, tarihinde kendisine yapılan bir tehditten ürkmediğini söyledi.

Dağlarda 700 terörist kaldığını ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Soylu, "Teröristleri adım adım takip ediyoruz. Teröristler burunlarını dışarı çıkaramıyorlar, çıkaramayacaklar da." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki sözlerine ilişkin Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O zaman bu çocuklar niye şehit oldu diye ben kendi kendime sorarım. PKK'ya yardım eden 94 belediyeyi görevden niye aldık diye ben kendi kedime sorarım. O zaman kaymakamlar sabahtan akşama kadar niye ölüm tehdidi aldılar da orada cansiperane dünyanın en güzel işlerini çıkardılar diye ben kendime sorarım. O zaman gazilerimiz niye kolunu bacağını kaybetti diye ben kendime sorarım. Herkes sorsun. Biz kimsenin enayisi değiliz, kimse kusura bakmasın. 299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşetmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak."

Kaynak: AA