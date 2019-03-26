PKK ile İltisaklı Adaylar Belediye Meclis Üyeliği Yapamaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

Soylu, TRT Haber'de "Basın Kartı" programına katılarak soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 2015 yılında bin 282 silahlı saldırı olduğunu belirten Soylu, 2018'de bu rakamın 591'e düştüğünü söyledi.

Mayın ve el yapımı patlayıcıyla saldırının 750'den 124'e, sabotaj ve kundaklamanın 325'ten 18'e düştüğünü ifade eden Soylu, 2015'te 91 olan adam kaçırmanın 2018'de 5'e kadar gerilediğini aktardı.

Bakan Soylu, terör bağlantılı birçok ismin muhalefetin belediye meclis üyeliği aday listelerinde bulunduğuna işaret ederek, "378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunun 325'i PKK/KCK ve HDP iltisaklı. Bizatihi 178'i hakkında PKK'dan ilgili adli ve idari işlemler yapılmış. 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan." diye konuştu.

"Bunların (PKK ile iltisaklı ve irtibatlı belediye meclis üyesi adayları), hiçbirisi belediye meclis üyeliği yapamazlar. Bunların PKK ile hala iltisakları ve irtibatları söz konusudur. Biz hepsini açığa alırız." ifadesini kullanan Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, adamın terörle ilgisini gördüğüm andan itibaren suç duyurusunda bulunurum, dosyasını açtırırım, hemen açığa aldırırım." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin listelerinde yer alan bazı meclis üyeleri hakkında yapılan adli ve idari işlemleri de okuyarak, "İYİ Parti'den yaklaşık 12 kişi var FETÖ ile iltisaklı, davası görülmüş, içeride bir kısmı tutuklu olarak kalmış. Saadet Partisi'nden yaklaşık 27 kişi var, FETÖ ile iltisaklı. Esas Saadet Partisi'ne yumulmuşlar." ifadesini kullandı.

CHP ve HDP yöneticilerinin ses kaydını dinletti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araya gelen ve belediye meclis üyelikleriyle ilgili konuşan CHP ile HDP yöneticilerinin ses kaydını dinleten Soylu, şöyle devam etti:

"Orada ne olduğu apaçık belli. Kimin sesi ve kimin yeri olduğu belli. Kalabalık bir ortamda yapıyorlar. Öyle 2 kişi bir araya gelip de bir değerlendirme yapmıyor. 40-50 kişilik kalabalık bir ortamda bir araya geliyorlar, protokolü yapıyorlar. Protokolün içinde neler olduğu, hangi sıralarda hangi belediye meclis üyelerinin HDP'ye verileceği, şirket yönetim kurulu üyelikleri, bir belediye başkan yardımcılığı... Bu memleket sadece benim memleketim değil."

"Operasyona bundan sonra da devam edeceğiz"

Türkiye ile İran arasında gerçekleştirilen ortak terör operasyonuna da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"18'inde başladık 23'ünde bitirdik. Biz kendi tarafımızda 300'e yakın bir timle gerçekleştirdik. Onlar da buna benzer mukabil bir timle gerçekleştirdiler. Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, onlar sınır birlikleriyle biz de jandarmalarımızla birlikte uzun zamandan beri konuştuğumuz bir ortak operasyonu yaptık, bitirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Soylu, seçimlerde 553 bin personelin görev alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA