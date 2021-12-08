PKK ile bağlantılı kişileri yurtdışına gönderen 9 şüpheliye 8 yıla kadar hapis istendi

İSTANBUL (DHA) - ARALARINDA PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olanların da bulunduğu, haklarında arama kararı olan kişileri sahte pasaport düzenleyerek 5-6 bin euro karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumluları ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Sabri Kavak'ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 8 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumlularıyla irtibatlı olan ve İstanbul'da ikamet eden Sabri Kavak'ın örgüt mensuplarını illegal yollardan yurt dışına çıkışını koordine ettiği, sahte pasaport temin ederek Fas üzerinden İspanya'ya göçmen kaçakçılığı ile şahısların sınır hattına kadar taşınması faaliyetini yürüttüğü, Murat Akbaş'ın da bu faaliyetler içinde yer aldığı belirtildi.

İLETİŞİMLERİ DİNLENDİ

İŞBİRLİKÇİLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Türk vatandaşlarının yasal olmayan yollardan gönderilmesi için kişi başı 5 bin - 6 bin euro gibi yüksek meblağlarda paralar talep ettikleri şüphelilerin birbirleri ile irtibatlı ve koordineli şekilde göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Celal Akbaş, Dursun Sevgi, Fatima Baamrani, Fırat Yavuz, İsa Aslan, Mehmet Nuri Kısak, Murat Akbaş, Murat Şimşek ve Sabri Kavak'ın "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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