PKK Gençlik Yapılanması Operasyonunda 4 Gözaltı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında TEM ekipleri PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen öğrencilere yönelik operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonlarda F.S. İstanbul'da, D.Ç., A.S., ve S.B., ise Kırşehir'de gözaltına alındı. - KIRŞEHİR