PKK elebaşları Karayılan ve Bayık'ın korumalığını da yapan 2 terörist yakalandı
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Van, PKK, Güncel

PKK elebaşları Karayılan ve Bayık'ın korumalığını da yapan 2 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda biri 24, diğeri 21 yıldır bulunan iki terörist, jandarmanın takibiyle Van'da yakalandı.

16.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
PKK elebaşları Karayılan ve Bayık'ın korumalığını da yapan 2 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda biri 24, diğeri 21 yıldır bulunan iki terörist, jandarmanın takibiyle Van'da yakalandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakın korumalıklarını yaptıkları da belirlenen teröristler, ifadelerinde örgütün iç yüzünü anlattı.

Van'da İl Jandarma ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda giriş yaptıklarını tespit ettikleri biri kadın 2 PKK'lı teröristi takibe aldı.

Ekiplerin yürüttüğü fiziki takip sonucu 2 terörist, 9 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Teröristler, jandarmadaki ilk ifadelerinde örgütün iç yüzünü anlattı. Biri 1996, diğeri 1999 yılında örgüte katılan teröristler, örgütte bulundukları süre içerisinde PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a da yakın korumalık yaptıklarını ifade etti.

"Örgüt mensupları kaçarak güvenlik güçlerine sığınıyor"

Terör örgütünün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi kamplarında bulunduklarını ve burada faaliyet yürüttüklerini itiraf eden teröristler, PKK'nın artık tükenme noktasına geldiğini belirtti.

Irak ve Suriye'de bulunan birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini veya örgüt tarafından infaz edildiğini kaydeden teröristler, bu nedenle örgüt mensuplarının kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade etti.

Son zamanlarda güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu örgütün sözde lider kadroları başta olmak üzere ağır kayıplar verildiğini anlatan teröristler, örgütün, başarısızlığının faturasını kendilerine yüklediğini dile getirdi.

"Kandırılan çocuklar uyuşturucuya alıştırılıyor"

Terör örgütü PKK'nın 18 yaşından küçük çocukları çeşitli vaatlerle kandırarak örgüte kazandırdığını ifade eden iki terörist, bu çocukların uyuşturucuya alıştırıldıklarını ve taciz edildiklerini belirtti.

Söz konusu çocukların daha sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini kaydeden teröristler, örgütün panik içerisinde olduğunu anlattı.

Van'da yakalandıktan sonra devletten iyi muamele gördüklerini ifade eden teröristler, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kopuşların hızlanacağını dile getirdi.

Biri tutuklandı, diğerinin işlemleri sürüyor

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardıdan adliyeye çıkarılan 2 teröristten biri savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer teröristin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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