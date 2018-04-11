PKK Elebaşı Öcalan'ın Doğum Günü Kutlamasına Gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP ilçe yöneticisi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününün kutlandığı ihbarı üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından, çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğrafını çektikleri iddia edilen HDP Çayırova ilçe yöneticileri Ş.T. ve E.K, örgüt propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı.

Parti binasında yapılan aramada da örgütsel dokümanlara el konulurken, duvarlarda terör örgütü elebaşının fotoğrafı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.