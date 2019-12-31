PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı
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PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

31.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:02
PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi

'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü elebaşı 'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karayılan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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