PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karayılan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.