PKK'dan yalan haber ve görüntü oyunu
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PKK'dan yalan haber ve görüntü oyunu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son zamanlardaki başarılı operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK, üye ve sempatizanları aracılığıyla sivil hedeflerin vurulduğuna yönelik iddiaları sahte görüntü ve fotoğraflarla servis etmeye çalışarak algı oluşturmaya çalışıyor.

PKK'dan yalan haber ve görüntü oyunu
26.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:50

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son zamanlardaki başarılı operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK, üye ve sempatizanları aracılığıyla sivil hedeflerin vurulduğuna yönelik iddiaları sahte görüntü ve fotoğraflarla servis etmeye çalışarak algı oluşturmaya çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Pençe-Kaplan Operasyonu olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlar başarıyla devam ediyor. Operasyonlardaki başarı dolayısıyla zora düşen terör örgütünde çözülmeler hızlanırken, teröristler çeşitli iftiralarla operasyonları karalamaya çalışıyor. Özellikle sosyal medya ve kendilerine yakın bazı medya organları aracılığıyla yalan haber ve görüntüleri yaymaya çalışan terör örgütü, oluşturulmaya çalışan algı oyununu her operasyonda tekrarlamaya çalışıyor. Son günlerde sosyal medyada sivillerin hedef alındığına yönelik yalan haber ve görüntüler de aynı oyunun tekrarlanması olarak nitelendiriliyor.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyonların gerek planlaması, gerekse faaliyeti büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Hedefler "kuyumcu hassasiyetinde" belirlenip vurulurken, masum sivillerin, tarihi eserlerin, çevrenin, dini ve kültürel yapıların korunmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu yaşananların bir örneğinin Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Harekatı'nda yaşandığını hatırlatan yetkililer, vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiatın ardından teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığının tespit edilmesi üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiğinin altını çizdi.

Bahar Kalkanı ve diğer harekatların yönetildiği harekat merkezlerinden zaman zaman paylaşılan görüntülerde bu konuyla ilgili bir detay da dikkat çekiyor. Harekat merkezlerindeki panoda "Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar" başlığıyla yer alan yazının altında şu ifadeler yer alıyordu:

"Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır."

"Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir"

TSK'nın tüm operasyonlarında olduğu gibi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da tek hedefinin teröristler olduğunu bildiren yetkililer, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiğini kaydeden yetkililer, şunları aktardı:

"Harekatta tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor. Kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor. Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

"Bu tamamen bir algı operasyonudur"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kayseri'deki temasları çerçevesinde yaptığı açıklamalarda, Mehmetçiğin gerek Suriye'nin, gerekse Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları bazı mihrakların "Türkler, Kürtlere saldırıyor" şeklinde lanse etmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Bu kesinlikle doğru değil. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Aldanmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiçbir zaman hedefinde Kürt kardeşlerimiz yoktur, olmaz, olamaz" ifadelerini kullandı.

Türkler ve Kürtlerin et ve tırnak gibi olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Biz kardeşiz. Omuz omuza birlikte Çanakkale'yi, Milli Mücadele'yi yaptık, şimdi de hep birlikte ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve refahı için çalışıyoruz. Bazı ahlaksızlar buradaki mücadeleyi çarpıtmak ve bazı mihrakların heveslerini gerçekleştirmek için bir manivela olarak kullanıyorlar. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması, bunlara pabuç bırakmaması lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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