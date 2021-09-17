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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda Pkk terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 146'ya yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Haber: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler
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