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İçişleri Bakanlığı: "1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2008 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 144'e yükseldi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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