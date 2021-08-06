PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PKK terör örgütünden kaçan bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teslim olduktan sonra ailesiyle bir araya getirildi.

PKK terör örgütünden kaçan bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teslim olduktan sonra ailesiyle bir araya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK'dan kaçan bir teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekete çektiği belirtildi. Teröristin Yüksekova'daki ailesine ulaşılarak ikna çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Hudut hattında teslim olan terörist, sorgunun ardından ailesiyle bir araya getirildi" denildi.

(Metin Tek/İHA)

PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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