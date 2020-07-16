PKK'dan kaçan kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
TERÖR örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 'Deniz Rüzgar' kod adlı terörist Gül Alistan Adanmış, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
16.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:46
TERÖR örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 'Deniz Rüzgar' kod adlı terörist Gül Alistan Adanmış, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik yürütülen ikna çabaları kapsamında, 2016 yılında İstanbul'dan Irak'taki Mahmur kampına giderek, terör örgütü PKK'ya katılan 'Deniz Rüzgar' kod adlı Gül Alistan Adanmış'ın teslim olması sağlandı.Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından kaçan Adanmış, Nusaybin ilçesindeki Demirtepe Hudut Karakolu'na teslim oldu.
Kaynak: DHA