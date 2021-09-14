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PKK'dan kaçan gri kategorideki terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PKK'dan kaçan gri kategorideki terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ' Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı belirlendi. Böylece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 145'e yükseldi.


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