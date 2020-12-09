PKK'dan kaçan 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin hız kazandığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirilen açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı