PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
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PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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