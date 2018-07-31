PKK'dan Hain Tuzak: Asker Eşi ve Bebeği Öldü (2)

BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENECEK Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yarın tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeler Sivas'a uğurlanacak.