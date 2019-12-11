PKK'da çözülmeler devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

11.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:54

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 kişi, Habur Sınır Kapısına gelerek jandarmaya teslim oldu.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı yakınlarına gelerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesine getirilen teröristlerin ifadeleri alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA