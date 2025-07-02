Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla kendini fesheden PKK'nın silah bırakma sürecini başlatacağı iddia edildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun katılımıyla, silahların ilgili birimlere teslim edileceği öne sürüldü. Peki, PKK bugün silah bırakacak mı?

PKK BUGÜN SİLAH BIRAKACAK MI?

2 Temmuz Çarşamba günüIrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, belirli sayıda PKK terör örgütü mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim edeceği öne sürüldü. PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun da silah bırakma esnasında terör örgütü yöneticilerine eşlik edeceği belirtildi.

MİT BAŞKANI KALIN ERBİL'DE

Öte yandan, bu gelişmeler yaşanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın, IKBY'nin başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, PKK'nın fesih kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.