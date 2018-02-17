PKK, Afrin Merkezinden Bile Daha Önemli Gördüğü Cinderesi Boşaltıyor

Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları karşısında büyük bozgun yaşayan PKK, Afrin'de en çok önem verdiği cepheyi boşaltıyor. Terör örgütü, ilçe güneybatısındaki Cinderesi'ni gözden çıkardı.

CİNDERES'İ BOŞALTIYORLAR

PKK'lılar ve örgüte destek için gelen yabancı teröristlerin toplandığı beldeye son günlerde yoğunlaşan hava operasyonlarında bütün geçiş güzergahları bombalarla vuruldu, cephanelik ve saklanma alanları da tahrip edildi. Burada tutunamayacağını anlayan PKK, Cinderesi'ndeki tüm Kandil kadrosunu ve sözde tim sorumlulularını daha kuzeye nakletti.

4 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Milli insansız hava araçlarının 24 saat takip ettiği beldede şimdi yalnızca keskin nişancılar ve antitank silahıyla saldıracak teröristler kaldı. Resmi rakamlara göre 14 bin kişilik nüfusu barındıran Cinderesi'nde şu an 3-4 bin dolayında kişi bulunuyor. Onların da çoğunluğu yaşlı ve hasta. Teröristlerin birkaç bin dolayında sivili beraberinde götürdüğü belirtiliyor.

PENTAGON PKK İÇİN KARARGÂH KURDU

Cinderesi'nde Mehmetçiğe saldırması için keskin nişancılar ve tanksavar kullanıcıları bırakan PKK, çok sayıda bombalı tuzaklama da yaptı. Her sokakta birçok mayınlı tuzağın bulunduğu belirtiliyor. PKK'nın Afrin'den bile daha önemli gördüğü Cinderesi'ni boşaltması, aslında daha büyük bir tahkimatın ilk safhası. Zira Afrin'deki Kandil kadrosu şimdi Meydanki ve çevresine toplanmış durumda. Sahadan alınan bilgilere göre, Cinderesi'ndekiler de dahil olmak üzere tüm komuta kademesi Meydanki Barajı'nın etrafına konuşlandı. PKK'ya silah-istihbarat-lojistik-eğitim gibi her türlü desteği veren ABD ise Meydanki'ye karargâh kurdu. Özel iletişim cihazları ve uydu bağlantı sistemleri kuran Pentagon ekibi, baraj çevresindeki su tünellerini bile sözde 'direniş' için tahkim etti.

BELDEYE GİRİŞ HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Öte yandan PKK, Cinderesi'nden kuzeye çekilirken dağlık arazide de bir hat oluşturdu. Örgütün, Mehmetçiği yavaşlatmak üzere tuzaklar kurarak az sayıda teröristi Kefer Safra-Zındıkyan-Ramadiye hattına yerleştirdiği belirtiliyor. Reyhanlı sınırından başlayarak Cinderesi'ni güneyden kuşatan güvenlik güçleri ise Deyr Ballut ve Muhammediye'den sonra Divan Favkani'yi de ele geçirdi, hatta Celeme'ye kadar ilerledi. TSK ve ÖSO güçleri şu anda beldeye girmek üzere hazırlık yapıyor. Önümüzdeki günlerde Cinderesi'nin Bülbül'den sonra Afrin'de alınan ikinci belde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HER NOKTA TAKİP EDİLİYOR

Sivil giyimli teröristlerin araç üstüne yerleştirdikleri 108 mm'lik topla Cinderesi sokaklarından güvenlik güçlerine saldırma anları geçtiğimiz günlerde milli insansız hava aracının kameralarına yansımış ve PKK'lılar beldedeki karargâhlarında imha edilmişti. Mehmetçik ve ÖSO'nun operasyona hazırlandığı Cinderesi'ne yönelik bombardıman Zeytin Dalı Harekâtı'nın 28. gününde de sürdü. Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, terör noktalarını obüs ve top atışlarıyla vurdu. Belde merkezinden yer yer dumanların yükseldiği görüldü. (Kaynak: Yeni Şafak)