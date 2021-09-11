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Pjanic ilk asistini yaptı, Batshuayi ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pjanic ilk asistini yaptı, Batshuayi ilk golünü attı

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadeleye hızlı başlarken, 7. dakikada Pjanic'in klas asistinde Batshuayi fileleri havalandırarak Beşiktaş forması altındaki ilk golünü attı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadeleye hızlı başlarken, 7. dakikada Pjanic'in klas asistinde Batshuayi fileleri havalandırarak Beşiktaş forması altındaki ilk golünü attı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic de mücadeleye ilk 11'de başladı. Rakibi karşısında maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 7. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Pjanic'in klas pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü, net bir vuruşla fileleri havalandırırken, Beşiktaş forması altında da ilk golüne imza attı. Batshuayi'nin golünde asisti yapan Pjanic de, Beşiktaş formasını üzerine geçirdikten 7 dakika sonra gole katkıda bulunmuş oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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