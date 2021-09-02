Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Kariyerinde Metz, Olympique Lyon, Roma ve Juventus formalarını giyen Pjanic, geçen yıl Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlı takımın bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Pjanic, sosyal medya hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde
Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde
Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak
Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak
Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu
Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Emine Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 21:19:23. #1.15#

title