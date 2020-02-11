Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası
Haberler » Dünya » Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

11.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:00
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası

'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler