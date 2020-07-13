Pizzagate olayı nedir? Jeffrey Epstein kimdir? Adrenochrome ve Wayfair sonrası yeniden gündeme Pizzagate olayı, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Pizzagate olayı nedir? Jeffrey Jeffrey Epstein kimdir? İşte, detaylar…

Pizzagate olayı ve bu skandalda adı geçen Jeffrey Epstein, Adrenochrome ve Wayfair konularının gündem olması sonrası tekrar akıllara geldi. Peki,Jeffrey Epstein kimdir? Pizzagate olayı nedir?

PİZZAGATE OLAYI NEDİR?

PizzaGate, Hillary Clinton'la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının ABD elitleri için çocukların istismar edildiği organizasyonlar düzenlediği ve Batı siyasi dünyasında pek çok ismin bu skandala bulaştığının iddia edildiği bir söylenti.

Suçlamalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın e-postalarının hack edilmesiyle başladı.

Aşırı sağcılar, Podesta ve Washington'daki pizza restoranının sahibi James Alefantis'in yakın olduklarını ve Podesta'nın Alefantis'ten pizza istediği yazışmaların, şifreli mesajlar olduğunu iddia ettiler. Ve Alefantis'in de Podesta'ya, Clintonlara, onların yakını birçok üst düzey Demokrat Parti mensubuna suiistimal etmeleri için çocuk bulduğunu öne sürdüler.

Bu iddialar, komplo teorisyeni bir grup dışında kimse tarafından ciddiye alınmadı. Ancak Twitter'da, Facebook'ta birçok kişi tarafından paylaşılınca, Washington'da yetkililerin, bunların bir saçmalık olduğunu açıklamak zorunda kalmasına kadar vardı.

Komplo teorisinin bu kadar ilgi görmesi üzerine New York Times ve Washington Post da tartışmaya katıldı. Washington Post Gazetesi de iki gün önce konuyla ilgili bir başyazı yayınlayıp, bu mesnetsiz iddiaların yayılmasına karşı önlem almayan sosyal medya platformlarını ağır bir şekilde eleştirdi. W.P. "Pizzagate, sahte haberlerin gerçek insanları nasıl etkilediğini gösteriyor" dedi.

JEFFREY EPSTEİN KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarını istismar eden ve fuhuş ağı oluşturduğu belirtilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar etmişti.

66 yaşında olan Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu istismar etmek ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.