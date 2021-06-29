Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz

Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir pizza firması, akşam saatlerinde tüm personeli ile birlikte aşılandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir pizza firması, akşam saatlerinde tüm personeli ile birlikte aşılandı. Pizzacılar daha sonra aşılama yapan ekibe sürpriz yaptı.

Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir pizza firması, Korona virüs salgını sonrasında başlayan aşılama çalışmaları kapsamında tüm personelleri ile birlikte Düzce Toplum Sağlığı Merkezi'ne giderek aşılarını yaptırdı. Çalışanlar daha sonra işlerine giderken, pizza firmasının yöneticleri sağlıkçılara yönelik bir sürpriz hazırladı. Her çeşit pizza yapılarak sağlıkçılara verildi. Kutuların üzerine de "Pizza firması olarak bu zorlu süreçte yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kolaylıklar dileriz" ifadelerinde bulunuldu. - DÜZCE

Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Metin Oktay Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pizzacılardan sağlıkçılara sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 09:31:14. #1.14#

title