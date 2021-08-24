Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek
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Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek NBA'de forma giyen milli yıldız Cedi Osman, kendi ismini taşıyan 'Cedi Osman Academy'nin A takımını tanıttı.

- Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek

İSTANBUL - NBA'de forma giyen milli yıldız Cedi Osman, kendi ismini taşıyan 'Cedi Osman Academy'nin A takımını tanıttı. Takım, basketbol 2. liginde mücadele edecek.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 'Cedi Osman Academy' kampının son gününde A takımını tanıttı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takımın misyonu, altyapıdan oyuncularla mücadele etmek olacak. Şile'de bulunan Işık Üniversitesi kampüsünde akademinin kampında sporcularla bir araya gelen Cedi Osman, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu ailede olduğunuz için çok mutlu ve gururluyuz. Önümüzde çok güzel bir yol var. Önemli ve uzun bir işbirliği olacaktır. Yolumuz uzun ve başarıya aç bir grubuz. Bizim çok büyük hayallerimiz var. Akademiyi kurarken bu kadar büyük hayallerimiz yoktu ama ailemiz büyüdükçe durum değişti. En büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Hepsi yetenekli ve başarılı oyuncular. Benim onlara güvenim sonsuz. Ne olursa olsun her zaman arkalarında olacağım ve inşallah büyük işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Kırbeyi: "Uzun yıllar süren bir birliktelik olmasını istiyoruz"

Takıma sponsor olan Pizzabulls kurucusu ve CEO'su Cavit Can Kırbeyi de bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Başta Cedi Osman ve ekibiyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de geçmişte basketbol oynamıştım ama yurt dışına okumaya gidince bırakmıştım. Ama her zaman 'Ben basketbolla yeniden bir araya geleceğim' demiştim. Pizzabulls'u kurarken de bu markayı ileride basketbolla birleştirip dünya markası yapmak istemiştim. Ben Cedi Osman'ın ismini ve bu akademiyi duyunca, seve seve bu işe gireceğimi belirttim. Bu arkadaşların arasından çok Cedi'ler çıkacağını biliyorum" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Cedi Osman Academy A Takımı oyuncuları, teknik ekibi ve Cedi Osman sahneye çıkarak, genç sporcuları selamladı.

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, TB2L'de mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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