Piyasaya sürülen çalıntı ve hacizli 7 otomobil ele geçirildi

MERSİN'de, şasi numaraları değiştirilip, piyasaya sürülen çalıntı, gümrük kaçağı ve yakalamalı-hacizli 7 otomobil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalıntı, gümrük kaçağı ve yakalamalı-hacizli araçların, şasi numaralarını ağır hasarlı ve pert kayıtlı trafikten çekme belgeli araçların tescil bilgileri ile değiştirilerek satışlarının yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, trafiğe çıkarıldığı belirlenen araçların ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmada 7 aracın, servis incelemesi sonucu çalıntı, hacizli-yakalamalı, gümrük kaçağı araç olduğunu belirledi. El koyulan araçlar, yediemin otoparkına çekilip, muhafazaya alınırken soruşturma başlatıldı.