Piyasaya sahte para ve Cumhuriyet altını süren 3 kişi yakalandı

07.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:10

BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte altın ve para sürmeye hazırlanan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, daha önce Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de piyasaya sahte altın ve para sürdüğü öğrenildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin Kuyumcular Çarşısı'nda sahte altın ve para kullanmaya hazırlandığı yönündeki ihbarla harekete geçti. Çarşıda tespit edilen şüpheliler İ.E., A.A. ve Y.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde toplam 50 bin lira sahte para ile 20 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. 3 kişinin, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de daha önce piyasaya sahte para ve altın sürdükleri öğrenildi. İ.E., A.A. ve Y.E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA