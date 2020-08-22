Piyasaya sahte para süren şüpheli, çiğ köftecinin dikkati sayesinde yakalandı BURDUR'da bir çiğ köfteciden sahte parayla alışveriş yapan şüpheli iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

BURDUR'da bir çiğ köfteciden sahte parayla alışveriş yapan şüpheli iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı. Üzerinden toplam 17 bin 350 TL'lik sahte banknot ele geçirilen şüpheli tutuklanırken, beraberindeki 3'ü kadın 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte, aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki çiğ köfteciye geldi. İçlerinden biri 4 dürüm yaptırıp, 100 TL verdi ve para üstünü alıp iş yerinden ayrıldı. Aldığı parayı özel kalemle kontrol eden iş yeri sahibi Sevgül Şenyurt, paranın sahte olduğunu anladı. Sevgül Şenyurt peşinden koştuğu grubun bir otomobile binip uzaklaştığını görünce komşusu olan polisten yardım istedi. Onun da haber vermesi üzerine harekete geçen polis, otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilin gittiği yönü mobese kameralarından tespit eden Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Karasenir Mahallesi İnkılap Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan B.Ç., A.U., O.B. isimli 3 erkekle biri Türkmenistan uyruklu S.B., F.Ç. ve D.Y. adlı kadınlar yakalandı. Yapılan aramada B.Ç.'nin üzerinden 90 adet sahte 100 TL ve 167 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 17 bin 350 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. B.Ç. ve beraberindekiler gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden B.Ç. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sevgül Şenyurt, "4 çiğ köfte dürüm alıp, 100 lirayı verdiler. 80 lira para üzeri verdim. Paranın sahte olduğunu anlayınca arkalarından koştum ama arabaya binip uzaklaştılar. Plakasını komşumuz olan polis memuruna söyledim. O da 155'i arayarak bildirdi" dedi.

Kaynak: DHA