Piyasaya Sahte Para Süren Baba ve Oğulları Yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde piyasaya çok sayıda sahte 100 TL sürdükleri belirlenen baba ve iki oğlu polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde piyasaya çok sayıda sahte 100 TL süren S.K. ile oğulları Ö.K. ve M.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmasıyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan aramada 18 adet sahte 100 TL de ele geçirildi. Şahısların yapılan GBT sorgularında, baba S.K'nın geçmiş yıllarda da başta sahte para suçundan sabıkası çıktı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.K ve M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA