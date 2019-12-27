Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı
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Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyonda üzerinde sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:57
Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı

'ın ilçesinde polisin yaptığı operasyonda üzerinde sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Kuşadası İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı polis timleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde şüpheli davranışlar sergileyen Ö.İ'yi durdurdu. Zanlının burada yapılan üst aramasında 50 TL'lik banknotlar halinde toplam 950 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.İ hakkında gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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