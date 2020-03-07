Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüpheliler yakalandı

07.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:55

BURSA'da jandarma ekipleri, sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İnegöl ilçesindeki Akhisar Mahallesi'nde ikamet ettikleri belirlenen N.K. ve S.A. isimli şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramada; 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) 'boğma' olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 1 adet ısıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık bin litre alkol ve 100 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. N.K. ve S.A. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA