Piyasaya sahte içki süren 5 şüpheliden ikisi tutuklandı

03.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:25

Denizli'de bir iş yerinin deposunda ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine şehir merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Baskında iş yerinin deposunda içki üretiminde kullanılan düzenekler tespit edildi.

Yapılan aramada 256 litre sahte içki, bin 300 şişe sahte bandrollü içki, 50 litre etil alkol, 957 boş şişe, etiket, jelatin ve bin 100 sahte bandrol el geçirildi.

Polis ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin bağlantı kurduğu tespit edilen bazı eğlence mekanlarında da yapılan aramalarda bulunan sahte içkilere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.K ile F.T emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA