Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı

27.08.2019 14:18

Zonguldak'ta piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte dolar süren kişilerin Alaplı'ya geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, 100 dolarlık sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 100 dolarlık 22 adet sahte banknot ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı soruşturmada, zanlıların Ereğli'de piyasaya sahte dolar sürdükleri belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA