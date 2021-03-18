Piyasaya sahte altın ve yabancı para süren şebeke çökertildi: 4 gözaltı
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Piyasaya sahte altın ve yabancı para süren şebeke çökertildi: 4 gözaltı

18.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:26
Piyasaya sahte altın ve yabancı para süren şebeke çökertildi: 4 gözaltı

İstanbul'da piyasaya sahte altın ve dolar süren yabancı uyruklu 4 kişilik bir şebeke çökertildi.

İstanbul'da piyasaya sahte altın ve dolar süren yabancı uyruklu 4 kişilik bir şebeke çökertildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar İçle Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sahte Para" konusu ile ilgili yürütülen bir çalışmada, yabancı uyruklu bazı kişilerin piyasaya sahte dolar ve altın sürdüğü istihbaratını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesinde bulunan bir evde Ortadoğu kökenli 4 şüpheli tarafından piyasaya yüklü miktarda sahte dolar ve altın sürüldüğünü belirledi. Yapılan tespitlerin ardından 14 Mart'ta belirlenen adrese saat 15.40 sıralarında baskın yapan emniyet ekipleri, operasyon sonucu bahse konu sahtecilik faaliyetini gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye uyruklu M.T.A.A., N.A.Ü.M., A.M.H. ve A.M.A. isimli şüphelileri kaçmak üzereyken yakaladı.

PİYASAYA NE KADAR SAHTE DOLAR VE ALTIN SÜRDÜKLERİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan adreste 23 adet sahte 50 dolar, 16 adet sahte 100 dolar ve 2 adet tanımlanamayan sarı renkli altın ele geçirildi.

Operasyonlarını genişleten polis, şüpheli şahısların Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesinde de bir adresini tespit etti. Belirlenen evi de basan emniyet güçleri, burada yapılan aramalarda ise 330 adet sahte altın ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin piyasaya ne kadar sahte altın ve dolar sürdüğü henüz bilinmiyor. Sorguya alınan zanlıların, polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Piyasaya sahte altın ve yabancı para süren şebeke çökertildi: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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