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Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Ekonomi

Piyasalardaki iyimserlik kısa sürdü

Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor.

18.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:31
Piyasalardaki iyimserlik kısa sürdü

Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor. ABD borsaları yeni destek paketlerinin etkisiyle artıda kapatırken; ABD vadelileri bu sabah ekside. Dolar/TL ise güne 6,41'den başladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

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