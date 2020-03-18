Piyasalardaki iyimserlik kısa sürdü Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor.

Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor. ABD borsaları yeni destek paketlerinin etkisiyle artıda kapatırken; ABD vadelileri bu sabah ekside. Dolar/TL ise güne 6,41'den başladı.