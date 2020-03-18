Piyasalardaki iyimserlik kısa sürdü
Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor.
18.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:31
Piyasalar, koronavirüs gelişmeleriyle yön bulmaya devam ediyor. ABD borsaları yeni destek paketlerinin etkisiyle artıda kapatırken; ABD vadelileri bu sabah ekside. Dolar/TL ise güne 6,41'den başladı.
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Kaynak: Dunya.com