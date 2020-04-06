Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları
Yurt dışı ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı yeni haftanın ilk gününde piyasalar, birçok ülkede koronavirüs vefat sayılarında yaşanan azalmaların etkisiyle iyimser başladı.
06.04.2020 08:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:25
Yurt dışı ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı yeni haftanın ilk gününde piyasalar, birçok ülkede koronavirüs vefat sayılarında yaşanan azalmaların etkisiyle iyimser başladı. Dolar/TL kuru 6,74'ten el değiştiriyor.
Kaynak: Dunya.com