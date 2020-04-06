Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları Yurt dışı ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı yeni haftanın ilk gününde piyasalar, birçok ülkede koronavirüs vefat sayılarında yaşanan azalmaların etkisiyle iyimser başladı.

Yurt dışı ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı yeni haftanın ilk gününde piyasalar, birçok ülkede koronavirüs vefat sayılarında yaşanan azalmaların etkisiyle iyimser başladı. Dolar/TL kuru 6,74'ten el değiştiriyor. Kaynak: Dunya.com