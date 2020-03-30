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Asya, Ekonomi

Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları

Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor.

30.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:36
Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları

Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor. Hafta sonunda salgının yayılım hızıyla ilgili gelen haberler borsaların yeni haftaya negatif başlamasına neden oldu. Asya borsaları ekside seyrederken petrol 17 yılın dibine geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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