Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor.

Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor. Hafta sonunda salgının yayılım hızıyla ilgili gelen haberler borsaların yeni haftaya negatif başlamasına neden oldu. Asya borsaları ekside seyrederken petrol 17 yılın dibine geriledi.