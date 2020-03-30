Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları
Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor.
30.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:36
Piyasalarda koronavirüs etkisi sürüyor. Hafta sonunda salgının yayılım hızıyla ilgili gelen haberler borsaların yeni haftaya negatif başlamasına neden oldu. Asya borsaları ekside seyrederken petrol 17 yılın dibine geriledi.
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Kaynak: Dunya.com