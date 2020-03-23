Piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları
Koronavirüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor.
23.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:23
Koronavirüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor. Küresel borsalarda satışlar devam ederken dolar/TL kuru 6,56'nın üzetine tırmandı.
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Kaynak: Dunya.com