Piyasalarda Rusya etkisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda Rusya etkisi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Piyasalarda Rusya etkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylamasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylamasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz piyasalara yansıdı. Küresel çapta altın ve petrol fiyatlarında yükseliş izleniyor. Ons altın yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi 1914 dolara yükseldi. Petrol fiyatları 100 doları test etti. İç piyasada gram altın fiyatı dolar/TL kuruna bağlı olarak 840 liraya yükselirken, çeyrek altın 1360 liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki gerilim Borsa İstanbul'a da sıçradı. Borsa İstanbul ilk fiyatlamalarda yüzde 2,1 düşüş kaydetti. Endeks 2.006,32 puandan işlem görüyor.

(İHA)

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title